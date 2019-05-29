В Крыму обследуют и пересчитают деревья в лесах

В Крыму стартует масштабная инвентаризация количественных и качественных характеристик всего лесного фонда полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в республиканском филиале ФГБУ «Рослесинфорг».

К работам на территориях Республики Крым и Севастополя приступают специалисты «Центрлеспроекта».

«Такие работы проводятся впервые, так как государственная инвентаризация лесов России началась в 2008 году, когда Крым входил в состав Украины, поэтому актуальных сведений о лесах полуострова, их количественных и качественных характеристиках не имеется.

В рамках проведения работ по определению количественных и качественных характеристик лесов, которые начнутся в середине июня, будет заложено 250 постоянных пробных площадей на территории 11 лесничеств общей площадью 271,9 тысячи гектаров. В работе по закладке постоянных пробных площадей задействованы три полевых бригады», – цитирует Крыминформ представителей «Рослесинфорга».

Одновременно с лесоучётной инвентаризацией специалисты проверят эффективность природоохранных мероприятий, проводимых местными властями, а также результаты лесовосстановительных работ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.05.19

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