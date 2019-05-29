Севастополь просит Москву отменить пограничный режим для яхт

Правительство Севастополя обратилось к федеральным властям страны с просьбой отменить пограничный режим вдоль крымского побережья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», власти субъекта аргументируют необходимость отмены строго пограничного режима необходимостью развития яхтенного туризма в регионе.

Об этом на бизнес-форуме SIMBF-2019 в Севастополе заявила и.о. вице-губернатора города Мария Литовко.

«Мы говорим об отмене пограничного режима на определённой акватории – от двух до пяти миль от берега, в зависимости от того, как это будет рассмотрено. Мы говорим о Крымском полуострове. То, что мы сделали по Балаклавской бухте, дало возможность вообще рассматривать отмену пограничного режима», – ометила Литовко.

По её словам, в данный момент отрабатывается совместный подход в этом вопросе с властями республики Крым.

Снятие ограничительного режима для яхт в пятимильной зоне позволит и другим субъектам Российской Федерации развивать яхтенный туризм.

Напомним, пограничный режим частично отменён в 2018 году на участке между мысом Айя до мыса Фиолент в районе курортной Балаклавы.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.05.19

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