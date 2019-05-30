Крымский этап регаты «Золотое кольцо Боспорского царства» начался со скандала: несколько яхт столкнулись и чуть не утопили судейскую лодку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая парусная регата «Золотое кольцо Боспорского царства» стартовала 26 мая в Геленджике в рамках одноименного туристического проекта в честь начала курортного сезона на юге России. На маршрут от Геленджика до Севастополя вышли 15 яхт.

29 мая в Керчи начался крымский этап гонки. Но сразу на старте столкнулись три яхты, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Скорее всего, тактики и рулевые, пытаясь вывести свои лодки вперед, не рассчитали дистанцию. При этом яхты чуть не протаранили судейскую лодку.

В результате виновников инцидента потребовали дисквалифицировать, и регата продолжилась.

Керчь, Служба информации РИА «Новый День»

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