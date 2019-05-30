Apple никак не может разобраться с Крымом

Корпорация Apple в очередной раз не успела отобразить Крым как территорию России.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале текущего года Госдума потребовала, чтобы комитеты по безопасности и по информполитике обратились в Генпрокуратуру с иском к компании Apple, нарушившей Конституцию РФ, изобразив на своих картах Севастополь и Симферополь как украинские города.

После этого представители Apple и депутаты Госдумы договорились, что проблема будет решена до 25 апреля. Потом американцы сообщили, что не смогут изменить карты ранее 10 мая.

К 22 мая выяснилось, что в приложении «Карты» Симферополь и Севастополь уже обозначаются как российские города, но в приложении «Погода» территориальная принадлежность не отображается. Кроме того, «нейтральный статус» на картах Apple остался у некоторых крымских городов.

Исправить ситуацию должны были в течение недели. Но 29 мая появилось сообщение, что корпорация вновь попросила у Госдумы время – на этот раз до 10 июня – для уточнения в центральном офисе в США «технических и временных возможностей» по дальнейшей корректировке своих приложений.

В Госдуме отсрочку предоставили, но подчеркнули, что вопрос с контроля не снимают и намерены «добиться от корпорации Apple исполнения российского законодательства в полном объеме».

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 30.05.19

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