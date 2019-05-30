Киев собирается скормить ЮНЕСКО очередную порцию сказок о Крыме

Киев намерен представить ЮНЕСКО очередной доклад о ситуации на объектах культурного и исторического наследия в Крыму. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, заместитель главы делегации Украины в ЮНЕСКО Сергей Рева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в украинском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что постоянно мониторят ситуацию в Крыму, хотя и не скрывают, что все доклады строятся на сообщениях неких участников мониторинга, ответственные организациях и структурах – достоверность этих сообщений никто не проверяет.

Вопрос о ревизии крымских музеев на Украине муссируют давно.

В январе текущего года даже заявлялось, что впервые в истории ЮНЕСКО достигнута договоренность о механизмах прямого мониторинга на территории АРК (Республики Крым – прим НД). , «Это будет всеобъемлющий мониторинг. ЮНЕСКО раньше никогда не обращалась к таким методам. Поэтому сейчас Украина согласовывает с ЮНЕСКО все элементы этого мониторинга», – сообщала тогда заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

В конце апреля министр культуры Незалежной Евгений Нищук заявлял, что в середине мая в Киев прибудет мониторинговая миссия ЮНЕСКО, которой предстоит засвидетельствовать факт уничтожении в Крыму исторических объектов (в частности, речь шла о Ханском дворце в Бахчисарае).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда отметил, что ЮНЕСКО пытаются использовать «для сведения счетов с неугодными государствами». «Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», – подчеркнул Лавров. С тех пор о мониторинговой миссии в Киеве не заикались. При этом российская сторона неоднократно приглашала представителей ЮНЕСКО на полуостров, чтобы составить собственное мнение о происходящем, а не довольствоваться заявлениями Украины.

У представителей ЮНЕСКО еще есть шанс удостовериться, насколько украинские доклады соответствуют действительности: сессия

ЮНЕСКО, на которой Киев представит результаты своего «мониторинга», назначена на 30 июня.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 30.05.19

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