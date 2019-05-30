Наркодилер разбросал «соль» по всему Крыму

В Крыму изъяли крупную партию синтетических наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по РК, 24-летнего молодого человека заметили на окраине одного из сел Сакского района – он фотографировал местность. При задержании у парня обнаружили 66 полимерных пакетиков, а также 17 свертков из фольги с порошкообразным веществом. Кроме того, у него изъяли 29 рулонов изоленты, полимерные пакетики с пазовыми замками для расфасовки порошка и металлическую лопатка с остатками земли.

Парень пояснил полицейским, что в свертках и пакетиках – так называемые «кристаллы соли» и материалы, необходимые для осуществления «закладки» их в тайники. Молодой человек признал, что занимается распространением наркотиков бесконтактным способом с использованием сети Интернет с целью заработка. Тайники, по его словам, он уже устроил в Симферополе и Симферопольском районе, в Ялте и Севастополе.

Оперативники изъяли мобильный телефон подозреваемого, в котором были сохранены фотографии мест закладок «солей». Сотрудники полиции из указанных задержанным тайников в присутствии понятых изъяли пакеты с порошкообразным веществом, обмотанные изолентой. Общий вес изъятого составил более 1,8 килограмм, что является особо крупным размером.

По результатам проведенной экспертизы вещество, изъятое из всех тайников, признано синтетическим наркотиком, содержащим N-метилэфидрон.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек отправлен под сражу – ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.05.19

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