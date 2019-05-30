Верховная Рада призвала весь мир наказать Россию за «угнетение» коренных народов

Депутаты украинского парламента приняли обращение ко всем мировым и западным организациям с требованием осудить и наказать Россию за проводимую ею политику в отношении коренных народов РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обращения направлены в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, НАТО и в парламенты всех западных государств.

«Проектом постановления предусмотрено утвердить обращение Верховной Рады к Организации объединенных наций, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации и поручить председателю Верховной Рады безотлагательно направить текст обращение в ООН, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций», – говорится в пояснительной записке к принятому документу.

За обращение проголосовали 234 депутата из 226 необходимых по регламенту.

Кроме прочего, Верховная Рада требует ввести против России весь спектр международных санкций «с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов, нарушения суверенитета автономных республик Российской Федерации как формы национальной государственности коренных народов, обеспечения полного и реального равенства лиц, принадлежащих к коренным народам».

Кроме политических, украинские депутаты разглядели даже языковые притеснения коренных народов в России и настоятельно просят мировое сообщество «обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов России, потребовать от российских властей вернуть обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка в общеобразовательных учебных заведениях в полном объеме, устранить искусственные препятствия на пути развития системы высшего образования на языках коренных народов».

Верховная Рада утверждает, что Москва «усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России», что выражается в преследовании «представителей коренных народов России за их политические убеждения» и препятствовании «правоохранительными органами реализации права на мирный протест».

Напомним, ранее Россия осудила власти Украины за принятие закона об исключительнсоти украинского языка и практическое уничтожение русской культуры и языка в «Незалежной».

По мнению некоторых экспертов, принятие националистическим большинством Верховной Рады откровенно издевательского обращения к мировым организациям по поводу «угнетения» Россией коренных народов является одним из проявлений политической мести уходящей с политической сцены старой русофобской элиты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.05.19

Гройсман остается: украинский парламент не захотел отправлять премьера в отставку. / Суд Севастополя решит судьбу заманивавшего к себе домой детей педофила. / Наркодилер разбросал «соль» по всему Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»