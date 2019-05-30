Российские «Лады» – самые угоняемые авто на Украине

Автомобили марок «ВАЗ» и «Daewoo» пользуются наибольшей популярностью у автоугонщиков «Незалежной».

Причём, угоны российских «Лад» в два раза превышают кражи «Daewoo» украинской сборки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают киевские СМИ со ссылкой на департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Что касается угнанных автомобилей более дорогих марок, то в лидерах оказались Toyota, Mercedes, BMW и Honda.

По сообщениям местных правоохранителей, в 2018 году на Украине угнали 4092 автомобиля.

Львиная доля угонов приходится на Киевскую область (25% всех краж), Одесскую (10%) и на Днепропетровскую – 9%.

Сообщается, что темпы воровства автомобилей в текущем году увеличились.

По данным украинской Генпрокуратуры, лидером автомобильных краж в 2019 году является город Киев – с 22% всех угонов.

График «Апостроф УА»

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.05.19

Верховная Рада призвала весь мир наказать Россию за «угнетение» коренных народов. / Гройсман остается: украинский парламент не захотел отправлять премьера в отставку. / Суд Севастополя решит судьбу заманивавшего к себе домой детей педофила. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»