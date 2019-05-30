Крымчан призвали подавать иски в европейский суд на Евросоюз

Информационные и дипломатические усилия по снятию незаконных европейских санкций с Крыма должны быть подкреплены обращениями в европейские суды.

Однако, кроме исков со стороны России, наибольший юридический эффект будут иметь жалобы именно от крымских общественных организаций и проживающих в Крыму граждан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступил на VII международном морском бизнес-форуме в Севастополе защитник прав крымчан и севастопольцев, юрист по международно-правовым делам при крымском постпредстве в Кремле Александр Молохов.

«Крымские санкции явно несправедливы. Они нарушают права на развитие крымского полуострова и крымчан, что противоречит декларации ООН о праве на развитие 1986 года. Они противоречат западному подходу: права, свободы – это высшие ценности.

Если на Западе говорят, что эти люди оккупированы, зачем же вы их второй раз наказываете, ограничиваете свободу передвижения и так далее.

Именно крымские санкции, секторальные санкции Евросоюза можно и нужно оспорить в судебном порядке в Европейском суде справедливости в Люксембурге.

Я считаю, что у такого процесса есть все шансы на успех», – цитирует юриста РИА Новости.

«Мы изучали опыт отмены иранских санкций ЕС в судебном порядке. Правда, потом вмешались США, санкции были введены вновь. Но нас интересует сам факт отмены санкций», – привёл пример Молохов и добавил, что наибольший эффект принесут иски, поданные жителями полуострова.

«Те усилия, которые сейчас предпринимаются – недостаточны. Важно, чтобы крымчане и севастопольцы подали голос, подняли этот вопрос на международных площадках», – отметил эксперт.

Молохов добавил, что в Брюсселе уже аккредитована крымская общественная ассоциация «Таврида».

«Ассоциация – это один из инструментов борьбы с блокадой полуострова на международном уровне. Мы должны наладить наступление на юридическом фронте, в том числе в судах», – заключил Молохов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.05.19

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