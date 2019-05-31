В Киеве назвали время очередной встречи в «нормандском формате»

Новое руководство Украины сообщило о подготовке очередной встречи в нормандском формате.

Напомним, «нормандским форматом» называют переговоры Германии, Франции, России и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В Москве считают «нормандский формат» безальтернативным, но настаивают на привлечение к обсуждению представителей ДНР и ЛНР.

Как уже сообщал «Новый День», в преддверии президентских выборов на Украине штаб кандидата Владимира Зеленского усилил антироссийскую риторику и объявил об отказе от любых переговоров в рамках минских соглашений с представителями народных республик Донбасса. Возможно, теперь ситуация будет пересмотрена. При этом партия «Слуга народа», выдвинувшая Зеленского в президенты настаивает на включении в «нормандский формат» США и Великобританию.

Вопросы «оживления» минских переговоров обсуждались в Киеве 29 мая на встрече президента Украины с главами МИД Франции и Германии.

А 30 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) может состояться в середине июля – этот вариант уже рассматривается.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 31.05.19

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