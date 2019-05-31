Украина собирается ввести санкции в отношении российских музеев и научных организаций

Киев намерен ввести санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму. Об этом заявили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ) Украины.

«В течение последних пяти лет Российская Федерация активно проводит незаконные археологические раскопки, – заявляют в ведомстве. – К раскопкам привлечен ряд ведущих научных и музейных учреждений Российской Федерации. Активное участие принимают крымские научные учреждения, зарегистрированные как российские юридические лица.

Основанием для проведения археологических раскопок на территории Крымского полуострова есть «открытые листы» (разрешения) на проведение соответствующих работ, выдаваемые сотрудникам профильных научных учреждений Министерства культуры Российской Федерации. За период 2014-2018 годов Минкультуры РФ было принято более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок».

В ведомстве сообщают, что идентифицировали ряд физических лиц, получивших разрешения на проведение археологических раскопок в Крыму, и к 15 гражданами Российской Федерации уже применяются санкции.

Теперь МТОТ инициировало введение ограничительных мер в отношении 28 юридических научных и музейных учреждений.

«По оценкам представителей Российской Академии Наук, только во время раскопок в ходе строительства моста через Керченский пролив было найдено более 1 миллиона археологических артефактов», – напоминают в ведомстве.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 31.05.19

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