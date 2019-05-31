Президента Украины отправляют в Крым и ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить неподконтрольные территории Донбасса, а также Крым – это позволит взять курс на нормализацию отношений с Россией. Такого мнения придерживается ряд депутатов Верховной Рады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители оппозиции в украинском парламенте заявляют, что главным приоритетом Владимира Зеленского должны стать завершение вооруженного конфликта в Донбассе и всеобщая нормализация ситуации в стране.

«Для того чтобы вернуть Донбасс, надо разговаривать с людьми, смотреть на их проблемы и думать, как вернуть их сознание. Ведь возврат Донбасса – это в первую очередь возврат людей, а не территории. С его визита может начаться процесс объединения государства», – цитируют «Известия» депутата Евгения Балицкого.

Его поддерживает парламентарий Татьяна Бахтеева: «Такой шаг был бы очень полезен для мирных переговоров и всего Минского процесса. Всем очевидно, что конфликт надо скорее заканчивать».

Необходимо новому президенту побывать и в Крыму: «У Владимира Зеленского нет никаких ограничений. Он может спокойно приехать на полуостров. Несмотря на то, что я не вижу механизма по возврату Крыма, хотя и считаю его украинским, диалог крайне важен, – говорит Балицкий. – Нельзя заявлять, что у нас с Россией только общая граница. Поскольку вести такую политику, как Порошенко, – это значит закончить как экс-президент».

В Крыму готовы принять президента Украины, но подчеркивают: Крым является субъектом РФ, поэтому Владимиру Зеленскому необходимо вести диалог с руководством России в соответствии с нормами международного права.

В неподконтрольных территориях Донбасса тоже не готовы вести разговор о возращении на Украину, но, по словам замначальника управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, полную безопасность Зеленскому в случае его визита гарантируют.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.05.19

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