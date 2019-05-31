На Крым идет жара: МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности

Крымское МЧС выпустило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на полуострове с 1 по 4 июня.

В первый день календарного лета в регион придет жара: температура в Симферополе и прилегающих территориях достигнет 34 градусов, сообщают крымские метеорологи. В Севастополе и Ялте воздух прогреется до 27-28 градусов. Осадков не ожидается. В связи с этим региональные МЧС и гидрометцентр предупредили жителей и гостей полуострова о чрезвычайной пожароопасности в Крыму с 1 по 4 июня. Из-за угрозы пожаров на полуострове введен запрет на разведение костров, использованием мангалов и других приспособлений с открытым огнем в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой. Кроме того, запрещено оставлять открытый огонь без присмотра, бросать горящие спички, окурки, использовать пиротехнику, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Также спасатели просят не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, а также не выжигать траву под деревьями и на полянах.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 31.05.19

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