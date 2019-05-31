МИД России пригласил комиссара Совета Европы в Крым

Министерство иностранных дел России направило комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович официальное приглашение посетить Крым. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в МИДе считают, что визит поможет сформировать в Совете Европы «объективное представление о процессах, происходящих в Крыму», и заявляют о готовности «создать все необходимые условия для ознакомления комиссара с нынешними крымскими реалиями».

Отметим, пока в Совете Европы судят о происходящем на полуострове по докладам Украины.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.05.19

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