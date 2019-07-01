ВВС США пять часов подсматривали за отдыхающими на крымском побережье

Беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у черноморского побережья России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия 30 июня, около пяти часов курсировал от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного берегов, к югу от входа в Керченский пролив и побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Перед этим данный дрон в течение семи часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом беспилотник, способный вести разведку на большую глубину территории противника не менее пяти раз подлетал на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России, сообщают «Известия» и добавляют: в субботу в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США USS Carney с крылатыми ракетами на борту (дальность действия 1,6 тыс. км). Сегодня в Черном море начинаются американо-украинских ученияя Sea Breeze 2019.

Севастополь, Игорь Юров

Севастополь. Другие новости 29.06.19

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