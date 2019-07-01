Skyscanner официально заявил о проблемах с продажей авиабилетов в Крым

Поисковая система Skyscanner официально заявила о проблемах с продажей авиабилетов в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авиабилеты в Симферополь пропали из выдачи крупнейшего агрегатора 28 июня. Одни источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что у компании возникли технические проблемы, другие объяснили происходящее санкциями.

«Санкции США предполагают, что если бизнес не работает напрямую с крымскими компаниями, то он находится в рамках правового поля, – цитирует «Коммерсант» представителя туристического рынка. – Но европейские санкции более суровые: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции».

Официальные комментарии появились только вечером 30 июня: «Мы подтверждаем временные проблемы с отображением Симферополя в результатах выдачи сайта, – сообщили «РИА Новости» в пресс-службе агрегатора. – В настоящее время принимаются действия по идентификации проблемы и ее скорейшему решению».

В данный момент купить билет в Симферополь через Skyscanner по-прежнему невозможно.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.07.19

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