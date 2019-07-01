В Европе проанализировали вклад России в развитие Крыма

Во Франции проанализировали вклад России в развитие Крыма: интернет-издание AgoraVox опубликовало материал «Как чувствует себя Крым в составе России пять лет спустя?» На русский язык публикацию перевело

«Хотя Крымский полуостров стал частью Российской Федерации в результате организованного в соответствии с международным правом референдума, попытки Украины и западного мира оспорить его принадлежность России не прекращаются до сих пор. Крым по сей день является предметом серьезных разногласий на международной арене, а Киев официально отказывается признавать решение крымчан», – начал статью Филипп Хальфин (Philippe Khalfine) и предложил в подробностях рассмотреть жизнь полуострова под юрисдикцией Российской Федерации.

За это непродолжительное время Крыму удалось справиться с нарушением транспортных связей, энергетической блокадой и экономической изоляцией, отметил авто публикации, добавляя, что строительство жилья на полуострове ускорилось и по этому показателю Крым вышел в лидеры Южного федерального округа, в то время как на Украине спад жилищного строительства за последние пять лет составил порядка 20%.

У Крыма, несмотря на санкции, есть внешнеторговые связи, туризм на полуострове идет в гору, экономика РК и Севастополя опирается на масштабные проекты, отмечает издание, перечисляя Крымский мост, энергетический мост Кубань-Крым, федеральную автотрассу «Таврида», идущий из Краснодара газопровод, новый аэропорт. «Во время украинского периода полуостров не мог даже мечтать о таких проектах, поскольку Киев лишь «доил» его туристический сектор», – пишет Agora.

В завершении Филипп Хальфин приводит данные социологического исследования за 2017-2018 год: 82% респондентов хотели бы остаться в Крыму, 10% предпочли бы переехать в другую населенную зону полуострова, а 2% желали бы переехать в другой регион России, при этом никто из опрошенных не стремился жить на Украине.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.07.19

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