Корь добралась до СИЗО Симферополя

В СИЗО №1 в Симферополе объявлен карантин: у заключенных зафиксированы случаи заболевания корью.

«В связи с выявлением случаев заболевания корью в СИЗО-1 города Симферополя на ряд камер наложен карантин, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по РК и Севастополю. – В соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации в следственном изоляторе проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактным лицам проведена иммунизация против кори»

Напомним, корь на территорию полуострова завезли с территории Украины. За первые 5 месяцев 2019 года зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ( 140 в РК и 16 – в Севастополе).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.07.19

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