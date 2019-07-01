Опасно: в Крыму закрыли три пляжа

Три пляжа Крыма закрыли для купания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский Роспотребнадзор проверил качество морской воды на пляжах.

За последнюю неделю июня было взято 477 проб на микробиологические показатели, на санитарно-химические – 325 проб, на паразитологические – 155 проб.

По результатам исследований 8 проб в Алуште и Бахчисарайском районе не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям. В связи с этим временно запрещено купание на пляже учебно-оздоровительного центра «Жемчужина» в Алуште, пляжах «Сокол» в селе Песчаное, и пляже села Угловое (оба – Бахчисарайский район).

КСимферополь, Лиана Макоба

КСимферополь. Другие новости 01.07.19

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