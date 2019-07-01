Попытка Украины заманить в свои вузы крымских школьников закончилась полным провалом

Выпускники крымских школ не едут учиться в украинские высшие учебные заведения, несмотря на принятую в «Незалежной» специальную программу по их привлечению.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший глава так называемого «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин.

Главная причина, по словам Бабина, кроется в крайне низком уровне образования и удручающем состоянии материальной базы в тех украинских университетах, которые определены для приёма выпускников из Крыма.

Кроме того, дипломы таких вузов окончательно утратили престижность.

«Кампания «Крым – это Украина» относительно образования – идея супер. Но почему-то из тысяч выпускников крымских школ у нас несколько сотен абитуриентов ежегодно. Этому много объективных и субъективных причин, но, кроме всего прочего, государство делает ставку на учебные заведения в Херсонской области. Со всем уважением к учебным заведениям в Херсонской области, я бы не отдал туда своего ребёнка, даже если бы они за это платили большие деньги.

Мы пытаемся рассказать: «Мальчишки и девчонки, все идите учиться в такой-то Херсонский университет». Тратим на это определённые государственные ресурсы, они туда приходят, смотрят на это всё, и говорят: «Нет, извините, мы пойдём в Московскую пограничную академию», – пожаловался Бабин.

Виновником такого положения дел бывший «крымский» чиновник назвал министерство образования Украины.

«Вступать в другие украинские вузы они могут, но, во-первых, есть перечень вузов, определённый министерством образования. Во-вторых, для Крыма определили базовыми именно херсонские университеты. Это у нас такая образовательная политика», – приводит слова Бабина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.07.19

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