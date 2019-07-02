В Крыму продолжают фиксировать рост турпотока

Турпоток в Крым с начала года вырос на 11%. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.

«С начала года в Крыму отдохнуло 2 млн 209,6 тыс туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Доля автотуристов, проехавших по Крымскому мосту на полуостров составляет 57%. С начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 760 тыс автотранспортных средств, в том числе около 12,6 тыс автобусов», – сообщили в ведомстве.

Средняя загрузка работающих средств размещения составляет около 70%, при этом в Бахчисарайском районе – 90%, в Евпатории – 84%, в Саки – 83%, в Алуште – 82%.

С территории Украины в Крым въехали 200 тысяч человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.07.19

Сын севастопольского депутата-единоросса считает Россию страной-агрессором. / Крымские власти заставляют Судак «поделиться» последней водой. / Попытка Украины заманить в свои вузы крымских школьников закончилась полным провалом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»