Каждый 7-ой клещ Крыма способен заразить опасным заболеванием

Каждый 7-ой клещ Крыма способен заразить человека опасным заболеванием.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза в 14,3% случаев.

По состоянию на конец июня зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрированы.

В ведомстве уточняют: опасть подвергнуться нападению клеща существует в горнолесной и предгорной зонах, а также в парках и скверах на территориях всех административных образований Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.07.19

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