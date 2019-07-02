На границе с ДНР обнаружен тяжёлый КВ-1 с погибшим экипажем

Тяжёлый советский танк КВ-1 («Клим Ворошилов») с останками экипажа рядом с боевой машиной обнаружили ростовские поисковики на реке Миус рядом с границей Донецкой народной республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили члены местного поискового объединения «Миус-Фронт».

По предварительным данным, танк участвовал в прорыве эшелонированной немецкой обороны в составе «Южного фронта» под командованием маршала Фёдора Толбухина летом 1943 года и подорвался на противотанковой мине.

«Судя по обнаруженным частям, КВ-1 сначала подорвался на противотанковой мине и потерял ход. Экипаж пытался восстановить машину, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили беззащитный для ударов с воздуха танк», – цитирует «Российская газета» руководителя поискового объединения «Миус-Фронт» Андрея Кудрякова.

По его словам, танк входил в состав 62-й тяжелой танковой бригады и подорвался 18 августа 1943 года.

«В любом случае, по найденным деталям, мы сможем установить историю машины и ее экипажа», – добавил Андрей Кудряков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.19

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