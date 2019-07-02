Крым и Севастополь вошли в число регионов с самым недоступным жильем

Крым и Севастополь вошли в пятерку российских регионов с самым недоступным жильем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рынок жилья исследовали эксперты РИА Рейтинг.

«В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2019 года, откладывая для этой цели максимально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2018 года, и используя накопленные депозиты на 1 января 2019 года.

Реальные траты российской семьи обычно больше чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта свободного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону зарплатой и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2019 года», – уточняют авторы исследования.

В среднем по России для приобретения квартиры нужно копить 3,9 года. Жители Крыма потратят на этот процесс не менее 10 лет. По этому показателю республика находится на 81 месте. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на сегодняшний день составляет около 3,7 млн рублей.

Составители рейтинга отмечают, что в России всего 4 региона, жители которых при всем желании не смогут накопить на жилье менее чем за 10 лет. Помимо Крыма это Чечня, Дагестан и Севастополь. Севастопольцам вообще придется копить больше всех – 11,3 года. Город находится на последнем месте в России по доступности жилья.

Симферополь, Лиана Макоба

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