Соратник Зеленского обрушился на «балаболок», срывающих обмен пленными

Процесс обмена пленными в Донбассе не начинается до сих пор из-за действий нечистоплотных политиков, желающих набрать на этом деликатном деле побольше политических очков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил личный политтехнолог Зеленского и глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Разумков надеется, что после того, как удастся «заткнуть рты» всем, прямо непричастным к обмену, то процесс «при полной тишине» пойдёт «достаточно быстро».

Упомянул политик и министра иностранных дел Павла Климкина, который, не поставив в известность президента Зеленского, ответил отказом на ноту МИД РФ – с предложением по освобождению украинских моряков.

«Очень много было прецедентов, когда уже должен был состояться обмен, потом выходит какая-то балаболка и начинает рассказывать о том, что «я сейчас все сделаю», а этот обмен срывается и люди остаются в подвалах и застенках. Или, например, у нас кто-то любит попиариться в Фейсбуке, какие ноты и куда он пишет, и потом 24 моряка не могут вернуться домой», – приводит слова Разумкова «ПолитНавигатор».

«Он (процесс обмена) достаточно четко прописан в «Минске»… Президент – то, что зависит от него, делает, но сегодня говорить об этом в публику не стоит. Я надеюсь, что обмен будет происходить достаточно быстро», – заявил соратник Зеленского и добавил, что «обмен и возврат заложников – это очень процесс специфический и он любит тишину».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.19

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