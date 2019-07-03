Новый зам: кадровая политика Сергея Аксенова вызывает у крымчан удивление

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал Указ о назначении нового заместителя министра спорта РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту должность занял Олег Малашин – чиновник из Калуги.

До декабря 2014 года он возглавлял администрацию Малоярославецкого района Калужской области. Накануне его отставки на форуме одного из калужских порталов появилось анонимное сообщение о том, что Малашин и его заместитель замешены в сексуальном скандале. Чиновники не стали разбираться с ресурсом, а сразу подали иск в суд на редактора издания.

«Поскольку сами фигуранты скандальной публикации не захотели уведомить о своих претензиях журналиста, возникло подозрение, что таким образом они пытались оказать на него давление за критические заметки о злоупотреблениях в сфере земельных отношений, размещенные ранее газетой», – заявляли тогда в региональном ОНФ.

Суд руководители района, разумеется, выиграли, взыскав с издания и его редактора 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. А потом оба подали в отставку.

«О реальных причинах неожиданного ухода двух высокопоставленных чиновников Малоярославецкого района мы можем только догадываться. Но, возможно, это лишь подтверждает, что критика граждан, выливающаяся на форум единственного независимого издания в муниципалитете, не столь безосновательна, как посчитал местный суд», – цитировала «Калуга24.tv» руководителя Центра правовой поддержки журналистов, члена Центрального штаба ОНФ Наталью Костенко.

«После ухода Малашина в отставку Следственным управлением СКР по Калужской области было возбуждено уголовное дело по факту превышения бывшим главой администрации района должностных полномочий. Дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Но ущерб, нанесенный бюджету выделением трехкомнатной квартиры семье, не нуждающейся в улучшении жилищных условий, Малашину компенсировать пришлось. Он был оценен в 726 тысяч рублей», – сообщает издание. Отметим, что рыночная стоимость квартиры площадью 137,8 квадратных метров, переданной Малашиным начальнику местной полиции, по информации других местных СМИ, составляла 3,5 млн рублей.

Вновь руководящий пост Малашин занял в сентябре 2017 года – его назначили исполняющим обязанности начальника Госжилинспекции Калужской области. Правда от приставки и.о. он так и не избавился и даже был переведен в замы, и в июле 2018 года пересел в кресло директора муниципального предприятия «Калугаблагоустройство».

За какие достижения Малашину предложили пост заместителя министра спорта Крыма, в правительстве республики не сообщают. Из общеизвестных фактов биографии чиновника особой связи с физкультурой и спортом не просматривается: заочно окончил аграрный вуз, до 2006 года работал в коммерческих структурах на различных должностях. В 2006 году привлекается к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 198 УК РФ – уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, совершенное в крупном размере (дело было прекращено по причине истечения срока давности).

Данных о месте работы с 2006 по 2008 год нет. В ноябре 2008 года занял должность заместителя начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений городской управы, а уже в июне 2010 он становится главой Малоярославецкого района. Но и в этой должности в особой приверженности к спорту и физкультуре не замечен. Разве что при нем в районе строили физкультурно-оздоровительный комплекс – и то сроки сдачи сдвинули.

Отметим, что начальником Малашина в министерстве спорта Крыма пока будет его землячка Ольга Торубарова. До 2017 года она была Уполномоченной по правам ребенка в Калужской области. Потом вслед за мужем – экс-начальником УМВД России по Калужской области уехала на Алтай, а в 2018 году – в Крым: генерал-лейтенант Олег Торубаров в августе прошлого года был назначен министром внутренних дел РК, в марте 2019-го его жена Ольга возглавила министерство спорта республики. В июне Торубарова уволили.

Симферополь, Лиана Макоба

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