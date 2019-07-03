В Крыму ребенок остался без операции по вине медиков

В Крыму ребенок по вине медиков остался без операции. Об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская по итогам приема граждан в Судаке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», когда юному крымчанину исполнилось 3,5 года, врачи назначили ему операцию по удалению аденоидов. Но быстро провести хирургическую манипуляцию не удалось: очереди семья дожидалась 1,5 года. Однако из-за ошибки в анализах, допущенной в ходе лабораторных исследований, ребёнок операцию пропустил. И теперь ему придется снова ждать – на этот раз до осени 2020 года.

«Тем временем сами врачи предупреждают родителей о возможных последствиях для здоровья ребёнка в случае непроведения операции. К сожалению, эта абсурдная ситуация является далеко не единичным случаем», – отметила Поклонская.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.07.19

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