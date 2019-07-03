На Крым надвигается грозовой фронт

К Крыму приближается холодный фронт.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве чрезвычайных ситуаций РК, вечером 3 июля и в течение суток 4 июля в Крыму ожидаются ливни – местами сильные, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

В ФБГУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уточнили: грозы, в первую очередь, возможны на юго-востоке, юго-западе и центральной части полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.07.19

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