Пешеходная зона: на набережной Судака сбили ребенка

На набережной Судака сбили ребенка.

О случае, произошедшем накануне, сообщили в соцсетях: «Где-то в 15:30 наблюдал картину, как мальчик на мопеде сбил маленькую девочку возле кафе «Ривьера», сам упал, быстро поднялся и поспешно уехал, бросив лежащего ребёнка! Родители не успели задержать гонщика. В связи с чем у меня вопрос, а набережная – это всё-таки пешеходная зона или местным пофигу все законы?»

Пост вызвал бурное обсуждение: велосипедисты, мопедисты, скутеристы и даже дети в элктромобильчаках, как выяснилось, досаждают и местным жителям, и туристам.

«Надеюсь, что с девочкой ничего серьёзного, но эти гонщики уже достали. Сейчас на набережной очень много людей, и они не так сильно разгоняются. А зимой? Когда набережная полупустая носятся, как угорелые. И это пешеходная зона – кто бы что не говорил».

«Я тут уже третий год подряд отдыхаю, и каждый раз одна картина: вечером столько народу и скутеры сквозь толпу ездят. У вас ДПС вообще существует?!» – негодуют приезжие.

Кстати, фотографии, выложенные в Интернете свидетельствуют: полиции на набережной много, но на гонщиков люди в форме почему-то не реагируют.

«В позапрошлом году велосипедист задел моего ребёнка, которого я вела по набережной за руку, в прошлом году мне повредил ногу мальчик, ехавший на маленьком автомобиле, наехав со всей скорости на меня сзади так, что не успела отреагировать».

«Каждый день нахожусь на берегу, и как же раздражают эти гонщики. Без преувеличений. Кто-то, может, помнит пост, в котором я говорила, что мне наехали на ногу гироскутером. К слову, сейчас все нормально, но постоянно вижу самокаты, гироскутеры, скейты, мопеды и тд. Хочется собрать их в кучу и отправить куда подальше», – возмущаются горожане.

«Да везде в пешеходных зонах пора бы уже или запрещать «мото-вело», или организовать для них отдельные дорожки, чтобы пешеходы туда не лезли», – предлагают одни. Идея хорошая, но для Крыма, где порой и тротуаров-то нет, пока невыполнимая.

«Люди уже не первый раз жалуются на это, но никто не слышит», – констатируют другие.

«Администрация пускай камеры вешает на набережной. Быстро и мопедистов поймает, и живодеров переловит», – рекомендуют третьи.

Кстати о живодерах, каждый раз перед началом сезона крымские власти объявляют войну фотографам с животными. Но все остается лишь на уровне деклараций: люди с обезьянками –птичками – змеями и другими зверюшками на плече по-прежнему досаждают прохожим предложениями сфотографироваться и на набережной Судака, и на набережной Ялты, и в других туристических местах полуострова.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 03.07.19

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