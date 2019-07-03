Москва не торопится выплачивать Совету Европы долги и пеню за время отсутствия России в ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не уверен, что Россия обязана выплачивать долг перед Советом Европы за часть 2017 года и за 2018 год, когда российская делегация была поражена в правах и отказывалась участвовать в работе Парламентской ассамблеи СЕ.

«Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия» – заявил Слуцкий.

По его словам, за время отсутствия российской делегации в СЕ «были выбраны порядка 70 % судей ЕСПЧ, Верховный комиссар по правам человека».

«С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. Если Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная, и еще раз подчеркиваю, что весьма и весьма осторожно надо относиться к вопросам выплаты долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ», – цитирует Слуцкого «Интерфакс».

«Это станет предметом обменов мнениями на высшем уровне, когда госпожа Генеральный секретарь (СЕ), мы на это рассчитываем, осенью впервые в новом качестве посетит Россию», – добавил глава комитета Думы.

Напомним, вчера Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год – 33 миллиона евро. Однако глава пресс-службы СЕ Даниель Хёльген заявил, что организация рассчитывает также на погашение Россией долга плюс пени за 2017 и 2018 годы в размере ещё 55 миллионов евро.

Как сообщал «Новый День», недавно замглавы Министерства финансов РФ Сергей Сторчак заявлял, что Российская Федерация готова взять на себя обязанности по уплате взносов в бюджет Совета Европы, но только после документального подтверждения полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», – отрезал Сторчак в беседе с журналистами.

Напомним, Россию лишили права голоса и других полномочий в ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма. Несколько лет Ассамблея обсуждала возможность возвращения РФ полномочий, однако санкционное давление только усиливалось. В последние два года российская делегация даже не пыталась аккредитоваться для участия в сессиях ПАСЕ.

Однако после долгих переговоров, препирательств и яростного сопротивления Украины и её друзей, большинством голосов ПАСЕ восстановила в правах российскую делегацию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.07.19

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