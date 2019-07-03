В Крыму ребенка на матрасе унесло в море

В Крыму юную туристку унесло на матрасе в открытое море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12-летняя девочка из Орла отдыхала в селе Курортное Ленинского района. Вечером 2 июля она решила поплавать на надувном матрасе и не заметила, как удалилась от берега на значительное расстояние.

Матрас начало сносить в открытое море. Очевидцы вызвали спасателей. Однако их помощь не понадобилась – ребенка эвакуировали на берег на частном гидроцикле.

А вот взрослый москвич не смог сам выбраться из воды, когда течение потащило его от берега. Сотрудники МЧС подоспели вовремя: мужчину удалось спасти.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.07.19

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