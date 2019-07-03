Канада пытается навязать жителям Донбасса украинское гражданство

Канада ввела запрет на выдачу виз жителям Донбасса, получившим российское гражданство. Официальное заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. Видимо, с этим и связано выступление внешнеполитического ведомства. «Канада осуждает решение России относительно выдачи российских паспортов украинским гражданам в Донбассе. С этого дня Канада введет ограничения, гарантирующие, чтобы эти паспорта не могли быть использованы для поездки в Канаду», – сообщили в МИДе.

Это заявление удивило даже украинцев: «Получается, что люди, по закону и по собственному желанию получившие российское гражданство, сознательно и официально ущемляются в правах, – пишут в соцсетях. – Они же не подделали эти паспорта. Сегрегация какая-то получается».

Напомним, сегрега́ция – это политика принудительного разделения социумов, в данном случае упоминается как одна из форм этнической дискриминации.

Впрочем, Канада – не первая, кто пытается навязывать гражданство Украины: жители Крыма тоже жалуются, что не могут получить визы в ряд стран по российским паспортам.

Торонто, Игорь Юров

Торонто. Другие новости 03.07.19

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