«Крым открыт для всех»: МИД Великобритании обвинили в спекуляциях на правах человека

МИД Великобритании спекулирует на проблематике прав человека. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне в ответ на призыв к РФ обеспечить доступ международным наблюдателям в области прав человека в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сессии Совета по правам человека ООН британская делегация «призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым», отметил представитель посольства.

«Оставляя за скобками тему «незаконной аннексии» (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны», – цитируют представителей дипмиссии РИА «Новости».

«В этой связи указанный призыв форин офиса (МИД Великобритании) вызывает недоумение. Усматриваем в нем очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека со стороны британских коллег», – заявили в посольстве.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 03.07.19

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