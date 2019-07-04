Единственный из южных: Крым вошел в число регионов с наибольшим распространением ВИЧ

Крым вошел в число российских регионов с наибольшим заражением населения вирусом иммунодефицита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число территорий РФ с эпидемией ВИЧ в 2016 – 2018 годах возросло более чем на 40%. В 2018 году ВИЧ диагностирован почти у 88 тысяч человек, более двух третей впервые выявленных случаев заболевания зафиксировано у экономически активных людей 30-50 лет.

По данным Минздрава более 70% новых случаев заражения регистрируется всего в 23 регионах страны. Среди них оказался и Крым. Более того, республика вошла в число 13 субъектов РФ, где уровень зараженности вирусом иммунодефицита превышает 1% от общего числа жителей. Из территорий Юга России это единственный регион с таким высоким показателем.

В своеобразном рейтинге распространенности инфекции Крым занимает 13 место с показателем 1004 зараженных на 100 тысяч жителей республики.

По мнению академика, заведующего отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, ситуация в Крыму и еще 12-ти наиболее проблемных регионах может характеризоваться как генерализованная эпидемия, когда количество беременных женщин с ВИЧ от их общего числа среди жителей региона достигло 1%. «Обычно, когда в регионе заражено ВИЧ более 1% населения, беременных женщин с ВИЧ примерно такой же процент», – цитирует ученого РБК.

Покровский прогнозирует, что в ближайшее время процент населения, зараженного ВИЧ будет расти.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.07.19

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