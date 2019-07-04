На Южном берегу Крыма начался «сезон дождей»: согласно предварительному прогнозу синоптиков ливни и грозы возможны в регионы до конца следующей недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кратковременные дожди и грозы ожидаются на южном побережье уже сегодня. Дождливая погод сохранится и в уик-енд, но в субботу и воскресенье может обойтись без гроз.

Во вторник, 9 июля, осадки усилятся. Ливни прогнозируются и в последующие два дня. А солнечная сухая погода должна установится на ЮБК только к очередным выходным.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.07.19

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