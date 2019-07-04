Россия попытается в ПА ОБСЕ отклонить резолюцию по Крыму

Делегация РФ будет настаивать на отклонении проекта резолюций по Крыму – рассмотреть документ, составленный Верховной Радой Украины планируется в ходе 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в резолюции, помимо традиционных высказываний о «незаконной оккупации и попытке аннексии Крыма», заявляется о якобы растущей милитаризации Азовского моря и Крыма. Кроме того, документ содержит призыв к российскому правительству оказывать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным в ноябре 2018 года.

Отметим, что свою резолюцию предложили представители Грузии. В этом документе заявляется о невозможности Грузии контролировать ситуацию в Абхазии и Южной Осетии и о «грубых нарушениях прав человека» в этих территориях.

Российская делегация попытается отклонить и эту резолюцию.

Люксембург, Игорь Юров

Люксембург. Другие новости 04.07.19

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