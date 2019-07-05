Над черным морем перехватили разведчика, направлявшегося в Крым

Российский истребитель перехватил американского разведчика, направлявшегося в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в акватории Черного моря начались российские военные учения. Одновременно в этом же регионе проводит военно-морские маневры НАТО.

Пока обе стороны сражались с условным противником, над нейтральными водами Черного моря был обнаружен самолет, направлявшийся к крымскому побережью.

На перехват вылетел истребитель Су-27, состоящий в дежурных силах противовоздушной обороны Южного военного округа.

Приблизившись к цели, российский экипаж идентифицировал объект как самолет-разведчик Р-8А Poseidon, сообщает «Интерфакс». В Минобороны заявили, что после этого американский самолет сразу полетел в сторону от российской границы РФ. Су-27 вернулся на свой аэродром.

Ведомство подчеркивает, что полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Севастополь, Игорь Юров

Севастополь. Другие новости 05.07.19

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