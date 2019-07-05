Парламент Словакии рассмотрит резолюцию об отмене антироссийских санкций

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене антироссийских санкций. Об этом сообщил депутат от евроскептической партии «Мы семья» Петер Марчек.

Документ должен быть представлен на рассмотрение до конца лета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для подготовки антисанкционной резолюции стал рост числа граждан, недовольных исключительно прозападной внешнеполитической ориентацией Словакии и отсутствием конструктивного диалога с Россией.

«Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи, – цитируют Марчека «Известия». – В резолюции, которая находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев, содержится призыв к отмене антироссийских санкций, оказывающих негативный эффект на экономику не только нашей страны, но и остальных членов Евросоюза».

Депутат подчеркивает: санкции негативно влияют на экономику не только Словакии, но и остальных членов Евросоюза. «После отказа от политики ограничений должно последовать установление конструктивного диалога между Москвой и Братиславой по всем направлениям», – заявил Марчек, добавив, что в первую очередь речь идет об обеспечении энергетической безопасности Европы, противодействии терроризму, а также о расширении экономических, политических и гуманитарных связей.

Для того чтобы, вопрос вынесли на голосование в парламенте, под резолюцией должны подписаться минимум 10% депутатов. Заручиться такой поддержкой не составив проблем, говорит Марчек.

«Санкции не выполняют свою задачу. Я верю, что они будут вскоре отменены, так же как недавно были сняты ограничения в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)», – заявил председатель словацкого парламента Андрей Данко.

Однако эксперты не уверены в исходе голосования: в условиях давления со стороны Вашингтона резолюцию могут не одобрить.

В любом случае инициатива будет сигналом: в обществе есть запрос на изменение внешней политики, считает Марчек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.07.19

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