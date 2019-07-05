«Дайте нам работать!» Предприниматели Судака потребовали, чтобы Аксенов разобрался со своими подчиненными

Предприниматели Судака обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой не срывать им сезон и разобраться с вице-премьером Игорем Михайличенко, который накануне посетил город с инспекцией.

«Уважаемый Сергей Валерьевич! Мы знаем, что Вы всегда очень чутко и своевременно реагируете на обращения в социальных сетях! Очень надеемся, что и наше публичное обращение не останется без внимания. К нам в город приехал ваш заместитель, Михайличенко Игорь Николаевич, который до начала лета никогда и не посещал наш город, не занимался его проблемами в межсезонье и период, когда нас – людей и сам город обворовывал сбежавший мэр Серов Владимир Николаевич, – говорится в обращении. – Ему никогда не было дела до наших дорог, проблем с водоснабжением, уборкой города, очистными сооружениями, но вот в разгар лета, когда туристы только-только начали заполнять наш город, и мы – честные труженики – только начали зарабатывать на кусок хлеба, Ваш заместитель решил посетить наш город.

Он не нашел времени, чтобы приехать в мае или июне и помочь нам – предпринимателям – в проблеме, которая до сих пор остро стоит с выносной торговлей и нестационарными торговыми объектами! Администрация города до сих пор не в состоянии заключить с нами договора аренды, чтобы мы могли подключиться к электроэнергии и начать официально работать, платя налоги и пополняя местный и крымский бюджет!

Администрация не называет никакие сроки и просто сотням предпринимателей не даёт возможности официально работать и зарабатывать! И в разрешении этой проблемы не принимает участие Ваш заместитель, Михайличенко Игорь Николаевич. Но зато он нашел время приехать в Судак и совершить рейд по Кипарисовой аллее и набережной Судака, давая распоряжение Некрасову отключать всех от электроэнергии и заставлял выписывать огромные штрафы! А люди на этих точках работают уже на протяжении 5-10 лет, каждое лето! И только в этом году администрация срывает сезон сотням семей, не заключая с ними договоры.

Но не это вызвало наше возмущение! Следом за Вашим заместителем и главой администрации шли некие молодые люди, которые представлялись помощниками (не понятно кого) и предлагали решение наших проблем за разумное вознаграждение! Говорили, что все можно решить безболезненно, если мы будем понятливыми!»

Предприниматели Судака решили, что чиновники намеренно затягивают процесс заключения договоров с предпринимателями, искусственно создавая проблему.

«Мы готовы заплатить все озвученные суммы в развитие нашего города! Нас этому приучили Дейч и Серов! Но дайте нам возможность работать и зарабатывать, – просят авторы обращения. – Осталось меньше двух месяцев лета и впереди долгих 9 месяцев зимы. Если мы сейчас не заработаем, зимой нашим детям будет нечего есть! Мы принимали самое активное участие в референдумах и выборах и не жалеем о своем выборе, но мы отчаиваемся, когда нам просто не дают работать и в наглую требуют мзду за возможность работать!»

Авторы обращения напоминают: на носу выборы. И требуют: «Разбираетесь, пожалуйста, со своими подчинёнными и дайте нам возможность заработать!»

Обращение судакчане разместили под несколькими постами Сергея Аксенова в Facebook. Иногда сотрудники правительства Крыма и муниципалитетов реагируют на комментарии крымчан на странице Аксенова в соцсетях: просят уточнить адрес или детали той или иной ситуации, сообщают, какие меры принимаются или будут приняты и так далее. Обращение судакских предпринимателей висит в Facebook крымского премьера уже сутки. Реакции пока не последовало.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 05.07.19

Парламент Словакии рассмотрит резолюцию об отмене антироссийских санкций. / Над Черным морем перехватили разведчика, направлявшегося в Крым. / Коломойский рассказал, кому выгодна война в Донбассе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»