Слишком дорого: почти половина россиян предпочтут Крыму заграничные курорты

63% жителей России хотели бы провести отпуск в Крыму, но, если у них будет выбор, поедут за границу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонд общественного мнения «ФОМнибус» провел в конце июня опрос «Привлекательность курортов Крыма». В исследовании приняли участие жители 104 населенных пунктов в 53 регионах России.

72% респондентов в Крыму никогда не были, 63% хотели бы поехать (в 2017 году таковых было 64%).

Между морским курортом в Крыму и другим российским морским курортом, 45% (в 2017 году – 47%) выбрали бы Крым, а другой регион предпочли бы 27%. Остальные затруднились ответить.

На вопрос: «Как Вы думаете, а большинство россиян предпочли бы поехать в Крым или на другой морской курорт России?», Крым выбрали 28% (в 2017 году – 34), другой регион – 20%.

При этом, 11% респондентов считают, что дешевле отдыхать в Крыму, 32% – на другом курорте, еще столько же считают, что цены везде примерно одинаковые.

Если бы участникам опроса предложили на выбор – поехать на море в Крым или за те же деньги поехать на популярный зарубежный морской курорт, то Крым выбрали бы 37% ( в 2017 году – 43%), а 48% предпочли бы поехать за рубеж (в 2017 году – 41%). При этом 51% опрошенных уверены, что дешевле отдыхать на море за границей, приоритет Крыму в этом вопросе отдали только 15%.

Отметим, что слишком высокие цены в Крыму являются главной причиной, почему жители России выбирают для отдыха другие места.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 05.07.19

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