Во Львове смирились с потерей Крыма, но хотят отомстить

Российский Крым уже никогда не вернуть, но можно отомстить проголосовавшим на референдуме жителям полуострова, поразив их во всех правах как граждан Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким оригинальным предложением в эфире контролируемого меджлисом (запрещён в РФ) телеканала ATR выступил влиятельный львовский телеведущий Остап Дроздов, отличающийся радикальной антироссийской позицией .

«Если смотреть цинично, то я своей позиции не поменял: к большому сожалению, Крым потерян бесповоротно, он не вернётся. Я бы хотел, чтобы Крым всегда был Крымом, то есть краем для крымских татар… Я именно в таком русле это вижу. Если это крымско-татарская земля – да. Если это земля ватников, тёток и бабушек, которые очень радостно звали Путина, ходили на референдум и очень быстро взяли российский паспорт, то пошли они под три черта», – выругался Дроздов.

По его мнению, международных санкций в отношении полуострова совершенно «не достаточно», поэтому необходимо наказывать каждого местного жителя, проголосовавшего за Россию.

«Я смотрю на карту мира очень спокойно, и когда вам весь мир говорит «Мы держим Крым просто как тему для санкций», то вы должны понять, что это такая геополитическая позиция. Я бы хотел видеть Крым не с тем населением, которое звало Путина, чтобы в вас стрелять и в меня с вами. Должно быть ограничение гражданских прав каждого коллаборациониста. Все оккупированные государства имели закон о коллаборации, где каждый человек, который встал на сторону врага, лишался гражданских прав», – приводит слова телеведущего «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.07.19

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