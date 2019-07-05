Украинская Генпрокуратура требует арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратуры Украины обратилась в Печерский суд Киева с требованием арестовать имущество экс-президента «Незалежной» Виктора Ющенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По словам Горбатюка, следствие установило, что Ющенко помог следующему президенту Виктору Януковичу незаконно завладеть скандально известной государственной правительственной резиденцией «Межигорье».

Как следует из материалов дела, Ющенко незаконно вывел резиденцию из государственной собственности в 2007 году.

В перечень объектов, которыми зинтересовалось следствие, вошли несколько зданий, жилых домов и земельных участков общей стоимостью 540 миллионов гривен (21 млн долларов).

Сам Виктор Ющенко уже поспешил назвать все обвинения надуманными и политически мотивированными.

Напомним, Виктор Ющенко пришёл к власти после оранжевой революции и незаконной отмены второго тура выборов, на которых победил Виктор Янукович.

Однако Януковичу удалось взять реванш и победить на выборах президента в 2010 году.

Симферополь, Валентин карамазов

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