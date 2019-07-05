Нафтогаз объявил очередную «перемогу» над Газпромом

В Киеве заявили, что английский суд наложил арест на дивиденды российского «Газпрома» в компании Nord Stream в размере $145 млн в качестве гарантии на случай вынесения шведским арбитражом вердикта в пользу «Нафтогаза».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в пресс-релизе украинской нефтегазовой компании.

«Английский суд решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому», – сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

На данный момент этому нет подтверждений ни из России, ни из Великобритании.

Напомним, в Стокгольме ожидается рассмотрение апелляции «Газпрома» на предыдущее решение суда о взыскании с российской компании 2,8 млрд долларов в пользу «Нафтогаза» за якобы нарушения транзитного договора. Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже называл это решение неправовым.

Как сообщал «Новый День», украинская компания «Нафтогаз» больше не рассчитывает остаться крупным транзитёром и готовится к полному прекращению поступления российского газа в украинскую ГТС.

Между тем, европейские партнёры «Газпрома» заблаговременно заполнили все свободные газохранилища и провели ряд так называемых «стресс-тестов» на случай полной приостановки поставок российского газа через украинскую ГТС.

Напомним, недавно на ежегодном собрании акционеров «Газпрома» глава концерна Алексей Миллер заявил, что все высказывания руководства «Нафтогаза» о якобы направленных в Москву предложениях по урегулированию ситуации с транзитом российского газа являются абсолютно несерьёзными. Москва по-прежнему ждёт от Украины согласия на подписание договора о прямых поставках российского газа. В ином случае – транзит по украинской ГТС невозможен.

Симферополь, Валентин карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.19

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