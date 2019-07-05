Крымчане наладили бизнес по подделке документов для мигрантов

В Крыму задержали супругов, подделывавших документы для иностранцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, пара занималась незаконным бизнесом длительное время. Клиентами были, в основном, жители ближнего зарубежья. Иностранцы связывались с крымчанами через соцсети, а те вносили недостоверные сведения в учетные документы, подделывали подписи должностных лиц, ставили фальшивые печати органов миграционного контроля.

В отношении супругов возбужденно уголовное дело по по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.07.19

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