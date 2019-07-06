Будем воевать! Коломойский обвинил МВФ в большевистском грабеже собственности

Национализация крупнейшего частного банка Украины «ПриватБанка» является открытым воровством, которое осуществила власть Петра Порошенко при подстрекательстве и пособничестве Междуродного валютного фонда и Всемирного банка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинским СМИ заявил одиозный украинский олигарх и бывший совладелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский.

При этом Коломойский сравнил отъём украинскими и международными финансовыми структурами принадлежащей ему собственности с большевистской экспроприацией в России в начале прошлого века.

«У нас украли нашу собственность. Воры отобрали её под покровительством государства, подстрекаемые международными организациями типа МВФ или Всемирного банка, которые им аплодировали. Но собственность же так просто нельзя забрать, из‑за неё гражданские войны начинались. И мы никому ничего не собираемся дарить. Всё будем возвращать обратно!», – приводит слова олигарха «ПолитНавигатор».

«Вы знаете историю: гражданская война в Российской империи из‑за чего произошла? Из-за собственности или чего‑то другого?!», – ответил Коломойский на вопрос журналистов – готов ли он ради возвращения «ПриватБанка» развязать гражданскую войну на Украине.

Напомним, решение отобрать банк у Коломойского было ранее инициировано лично президентом Петром Порошенко. На Западе одобрили эту меру.

Национализация крупнейшего частного банка на Украине подавалась командой президента в СМИ как «бескомпромиссная борьба с коррумпированной олигархией».

Однако в апреле текущего года Окружной административный суд Киева встал на сторону Коломойского, постановив, что обвинения «ПриватБанка» в мошеннических операциях не доказаны.

В данный момент судебные разбирательства продолжаются.

Симферополь, Валентин Карамазов

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