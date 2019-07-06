В ОБСЕ подсластили Украине горькую пилюлю от ПАСЕ

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил антироссийскую резолюцию с подачи украинской делегации.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в принятом документе, где перечисляются все пропагандисткие украинские штампы, осуждаются действия России в Крыму.
Ранее российская делегация возражала против постановки резолюции на голосование.
Кроме крымской темы, в тексте содержится критика России за арест украинских моряков, нарушивших границу РФ в Керченском проливе, и очередное требование об их освобождении.
По мнению международных наблюдателей, в Европе таким образом пытаются немного приглушить невероятный шум, поднятый Украиной в связи с недавним восстановлением в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Напомним, Россия в лице МИД и Кремля уже заявила, что вопрос об освобождении украинских моряков может быть рассмотрен только после прохождения всех судебных процедур согласно российскому законодательству.
Что касается Крыма, то РФ не обсуждает ни с кем статус российского полустрова.
Как сообщал «Новый День», недавно после долгих переговоров, препирательств и яростного сопротивления Украины и её друзей, большинством голосов ПАСЕ восстановила в правах российскую делегацию.
В свою очередь, Украина обвинила Европу в «предательстве» и отозвала из ПАСЕ свою делегацию, а также запретила наблюдателям от этой организации присутствовать на украинских парламентских выборах.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 06.07.19
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