В ОБСЕ подсластили Украине горькую пилюлю от ПАСЕ

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил антироссийскую резолюцию с подачи украинской делегации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в принятом документе, где перечисляются все пропагандисткие украинские штампы, осуждаются действия России в Крыму.

Ранее российская делегация возражала против постановки резолюции на голосование.

Кроме крымской темы, в тексте содержится критика России за арест украинских моряков, нарушивших границу РФ в Керченском проливе, и очередное требование об их освобождении.

По мнению международных наблюдателей, в Европе таким образом пытаются немного приглушить невероятный шум, поднятый Украиной в связи с недавним восстановлением в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, Россия в лице МИД и Кремля уже заявила, что вопрос об освобождении украинских моряков может быть рассмотрен только после прохождения всех судебных процедур согласно российскому законодательству.

Что касается Крыма, то РФ не обсуждает ни с кем статус российского полустрова.

Как сообщал «Новый День», недавно после долгих переговоров, препирательств и яростного сопротивления Украины и её друзей, большинством голосов ПАСЕ восстановила в правах российскую делегацию.

В свою очередь, Украина обвинила Европу в «предательстве» и отозвала из ПАСЕ свою делегацию, а также запретила наблюдателям от этой организации присутствовать на украинских парламентских выборах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.07.19

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