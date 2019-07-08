Керченский пролив рискует стать непроходимым для судов

Керчь-Еникальский канал заносит песком и илом: его не углубляли много лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «гуляющие» пески затягивают судоходные каналы и море вблизи Керчи и Феодосии, глубина Керченского пролива уменьшилась до критической.

В 2016 году Минтранс РФ опубликовал таблицу, в которой были указаны морские глубины (точнее – гарантированная осадка) каналов и причалов у крымских берегов. Прошло три года и в минувшем июне капитаны морских портов Крыма (так называются специальные службы, обеспечивающие безопасность мореплавания и порядка в порту) издали очередные приказы с указанием фактических глубин своей акватории. Глубины уменьшились везде.

Например, глубина моря вдоль широкого мола (причал №1 ) феодосийского морского порта составляла от 8,8 до 12 м, теперь туда могут причалить только суда с осадкой от 6 до 10 м. Причал знаменитого Золотого пляжа в Феодосии мог принимать плавсредства, имеющие осадку до 3,1 м, теперь – 1,8 м, Коктебель обмелел с 3,7 м до 2,7.

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Еще драматичнее дела обстоят у причалов Керчи. Рыбный порт, принимавший суда с осадкой 8 м теперь гарантирует глубину 4,9 м, до такой же глубины обмелел Камыш-Бурунский канал (было 7 м).

По словам специалиста службы капитана морского порта Керчь Татьяны Мочульской, срочно нужны дноуглубительные работы. Наиболее критическая ситуация сложилась в Керчь-Еникальском канале.

Керчь-Еникальский канал – это судоходная часть Керченского пролива, сделанная искусственно. Канал был создан в конце XIX века с целью большего удобства коммерческого мореплавания. В 1970 году канал был расширен до 120 м и углублён до 9-9,75 м.

Напомним, Минтранс гарантировал 9,35 м глубины. Но уже перед началом строительства Керченского моста проходная осадка по Керчь-Еникальскому каналу была объявлена в 8 м. Такую же гарантирует сегодня капитан порта Керчь.

Мочульская вспоминает, что дноуглубительные работы регулярно проводились в украинские времена, сейчас у порта Крым нет на это ни денег, ни полномочий. За последние годы незначительное углубление дна было сделано только в порту «Крым», в дни начала активной работы паромной переправы.

Между тем, «пески гуляют» и угрожают безопасности судоходства (гражданского и военного) в Керченском проливе.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.07.19

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