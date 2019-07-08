Крым вошел в число наиболее бедных регионов России

Крым оказался в числе регионов с самыми низкими доходами населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы исследования использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Самые высокие доходы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком округе, где доходы более чем в три раза превышают стоимость фиксированного набора. В Москве этот показатель составляя 2,07 (7 место в рейтинге), в Санкт-Петербурге – 1,93 (9место).

Хуже всего обстоят дела в Тыве, занимающей 85 место, – 0,88. Крым занимает в рейтинге 76 место: отношение доходов к фиксированному набору находится на уровне 1,17, что в 2,6 раза ниже результата лидера.

Часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за свое выживание, отмечают РИА «Новости». По России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой, уточняют эксперты.

В том же Крыму за чертой бедности живет 17,3% населения, а за чертой крайней бедности – 2,3%. Для сравнения: в Севастополе эти показатели составляют соответственно 12,9% и 1,4%. А в общем рейтинге город занимает 15 место.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.07.19

«Вы желаете смерти нашим детям?» Крымчане возмущены отсутствием льготных лекарств. / Стрелков рассказал об отношении похищенного в Донбассе зенитчика к рейсу MH-17. / В ОБСЕ подсластили Украине горькую пилюлю от ПАСЕ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»