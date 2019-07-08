В Крыму продают пиратскую шхуну – продавцы расходятся в аппетитах и «показаниях»

В Севастополе выставили на продажу прогулочную яхту. Судно позиционируется как пиратская шхуна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на борту двухмачтового 14-метрового судна имеются гальюн и одна двухместная каюта. К яхте прилагается действующая лицензия на пассажирские перевозки. Судно было построено в июле 1996 года и активно эксплуатировалось как у крымских берегов, так и на черноморском побережье Кавказа. Порт приписки Керчь, само судно сейчас находится в Севастополе.

Отметим, что первое объявление о продаже на известной интернет-площадке появилось в середине июня. Автор объявления заявлял, что судно имеет речной регистр 3 категории и просил за яхту 5 млн рублей. Второе объявление появилось на том же ресурсе вчера – уже другой человек указал российский речной регистр 4-ой категории и цену в 3,9 млн рублей (у этой категории разрешенное расстояние удаления от места убежища почти в 2 раза меньше, чем у судов 3-ей категории).

Еще на одно ресурсе тот же кораблик продают за 4,6 млн.

Судя по количеству просмотров, подобный вид судов особой популярностью не пользуется. Так называемую пиратскую шхуну готовы продать даже в кредит, но оплату требуют наличными.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 08.07.19

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