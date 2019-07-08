Атака с запада: в ближайшие часы на Крым обрушатся ливни и град

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 8 июля на полуострове ливни, местами сильные, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.

В первую очередь, дожди и грозы ожидаются на северо-западе и в центральной части Крыма, а также на южном берегу. Фронт надвигается на полуостров с западной стороны.

Симферополь, Лиана Макоба

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